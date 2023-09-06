В США допустили ввод войск на Украину и войну против России

Конгрессвумен Грин: США могут ввести войска на Украину и воевать против России

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна» и может ввести войска на Украину для ведения войны против России. Об этом она заявила в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — написала конгрессвумен.

По ее мнению, пришло время для достижения мирного урегулирования конфликта, поэтому она не намерена голосовать за расходование «даже единого цента ради Украины».

Ранее Марджори Тейлор Грин призвала Вашингтон прекратить оказывать военную помощь Украине. Она отметила, что страна не является членом НАТО.