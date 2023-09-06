МИД России оценил новые предложения по зерновой сделке

МИД РФ: новые предложения по зерновой сделке не помогут нормализовать экспорт

Новые предложения по зерновой сделке не помогут нормализовать российский экспорт сельскохозяйственной продукции. С таким заявлением официально выступило Министерство иностранных дел России.

«На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — отметили в министерстве.

В частности, в министерстве отметили, что предложенные ООН варианты не отвечают российским интересам, а также не предлагают конкретные инструменты возобновления сделки.

МИД России также раскритиковал ООН за умалчивание инцидента с подрывом аммиакопровода «Тольятти-Одесса» ежегодно обеспечивавшего сырьем для удобрений, достаточных для производства продовольствия для 45 млн человек. Пункт сохранения данного аммиакопровода был одним из основополагающих в Стамбульских соглашениях.

Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может вернуться в зерновую сделку в случае учета ее требований. По его словам, возвращение России в сделку произойдет сразу же после того, как будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.