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13:37, 6 сентября 2023Мир

МИД России оценил новые предложения по зерновой сделке

МИД РФ: новые предложения по зерновой сделке не помогут нормализовать экспорт

Фото: Jacob Schroeter / Imago / Globallookpress.com

Новые предложения по зерновой сделке не помогут нормализовать российский экспорт сельскохозяйственной продукции. С таким заявлением официально выступило Министерство иностранных дел России.

«На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — отметили в министерстве.

В частности, в министерстве отметили, что предложенные ООН варианты не отвечают российским интересам, а также не предлагают конкретные инструменты возобновления сделки.

МИД России также раскритиковал ООН за умалчивание инцидента с подрывом аммиакопровода «Тольятти-Одесса» ежегодно обеспечивавшего сырьем для удобрений, достаточных для производства продовольствия для 45 млн человек. Пункт сохранения данного аммиакопровода был одним из основополагающих в Стамбульских соглашениях.

Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может вернуться в зерновую сделку в случае учета ее требований. По его словам, возвращение России в сделку произойдет сразу же после того, как будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

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    Максим Габриелян
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