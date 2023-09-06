Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 6 сентября 2023Бывший СССР

В МИД России высказались о словах Данилова про третью мировую войну

Захарова о словах Данилова: Украина поняла, что она стала инструментом Запада

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о начале третьей мировой войны показывают понимание Киевом того, что республика стала инструментом Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.

«Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость. (…) Отсюда такая истерика», — прокомментировала она заявление Данилова.

По словам Захаровой, западная сторона пытается сохранить подчиняемые веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ей богатствами. Она также призвала спросить Данилова, что скрывается за словами «все намного сложнее».

Ранее Данилов заявил, что третья мировая уже началась. По его мнению, настойчивость всех граждан Украины доказывает, что страна должна вступить в НАТО. Он считает, что Киеву удастся усилить Североатлантический альянс.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные силы России оставили Работино. Как это изменит ситуацию на Запорожском направлении СВО?

    В России ветеран СВО с судимостью будет учить студентов патриотизму

    12-летняя россиянка удерживала в квартире школьницу и избивала ее

    53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в прозрачном платье

    Интерес россиян к подержанным автомобилям вырос

    Молдавия согласилась отдать «Газпрому» один процент от требований

    Вторая по величине служба доставки в Европе решила уйти из России

    Петербурженка обвинила курсанта из Махачкалы в симуляции нищеты

    Врач назвал способ снизить сахар в крови без таблеток

    В московском рекламном агентстве открылась необычная вакансия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости