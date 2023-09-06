В МИД России высказались о словах Данилова про третью мировую войну

Захарова о словах Данилова: Украина поняла, что она стала инструментом Запада

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о начале третьей мировой войны показывают понимание Киевом того, что республика стала инструментом Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.

«Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость. (…) Отсюда такая истерика», — прокомментировала она заявление Данилова.

По словам Захаровой, западная сторона пытается сохранить подчиняемые веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ей богатствами. Она также призвала спросить Данилова, что скрывается за словами «все намного сложнее».

Ранее Данилов заявил, что третья мировая уже началась. По его мнению, настойчивость всех граждан Украины доказывает, что страна должна вступить в НАТО. Он считает, что Киеву удастся усилить Североатлантический альянс.