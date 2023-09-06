Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:27, 6 сентября 2023Наука и техника

К Земле приблизятся пять астероидов

В НАСА предупредили о приближении к Земле пяти астероидов до 12 сентября

Фото: Joe Skipper / Reuters

До 12 сентября к Земле приблизятся пять астероидов. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Ближайший астероид максимально приблизится к планете Земля 6 сентября, он будет размером с дом и пройдет на расстоянии 5,11 миллиона километров. Следующие два астрономических объекта размером с самолет и автобус совершат сближение 8 сентября — на 4,08 миллиона и 5,72 миллиона километров соответственно.

Последние два астероида размером с самолет покажутся 10 сентября. Минимальное расстояние между ними и Землей составит 1,52 миллиона и 2,66 миллиона километров соответственно.

В августе в НАСА предупреждали о приближении к Земле опасного астероида. В эту категорию входят астрономические объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров (до 0,05 астрономической единицы).

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен организатор налетов украинских БПЛА на российские военные аэродромы

    Раскрыты подробности покушения на экс-главу таможни ЛНР

    Рита Ора появилась на ковровой дорожке в прозрачном платье

    Толпа мужчин изнасиловала молодую туристку на популярном курорте Кипра

    К Земле приблизятся пять астероидов

    Россиянина задержали за передачу военных данных Украине

    Британия объявит ЧВК «Вагнер» террористической организацией

    Нехватку IT-специалистов в России объяснили

    Ценам на нефть предрекли рост до 100 долларов за баррель

    В Пентагоне сообщили о лимите выделения денег Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости