Румыния сообщила НАТО об инциденте с падением дрона

Румыния проинформировала НАТО об инциденте с падением дрона у границы Украины

Представители Румынии сообщили НАТО о падении частей беспилотника на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление Североатлантического альянса.

Власти Румынии подтвердили НАТО, что возле границы с Украиной на территории страны обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата. «Румынские власти проводят расследование инцидента», — добавили в альянсе.

Союзники в НАТО выразили солидарность с Бухарестом и напомнили, что НАТО заметно укрепила свое присутствие в Черноморском регионе. Страны наблюдают за ситуацией.

Ранее Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника. Президент страны Клаус Йоханнис призвал тщательно расследовать обстоятельства падения беспилотника на территорию страны в ночь на 6 сентября.

В Румынии заявили, что недалеко от границы с Украиной 6 сентября нашли части российского беспилотника. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар подтвердил обнаружение обломков и подчеркнул, что они не представляют опасности.