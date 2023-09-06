Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 6 сентября 2023Мир

Румыния сообщила НАТО об инциденте с падением дрона

Румыния проинформировала НАТО об инциденте с падением дрона у границы Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Представители Румынии сообщили НАТО о падении частей беспилотника на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление Североатлантического альянса.

Власти Румынии подтвердили НАТО, что возле границы с Украиной на территории страны обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата. «Румынские власти проводят расследование инцидента», — добавили в альянсе.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Союзники в НАТО выразили солидарность с Бухарестом и напомнили, что НАТО заметно укрепила свое присутствие в Черноморском регионе. Страны наблюдают за ситуацией.

Ранее Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника. Президент страны Клаус Йоханнис призвал тщательно расследовать обстоятельства падения беспилотника на территорию страны в ночь на 6 сентября.

В Румынии заявили, что недалеко от границы с Украиной 6 сентября нашли части российского беспилотника. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар подтвердил обнаружение обломков и подчеркнул, что они не представляют опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Страны G20 нашли единый подход по конфликту на Украине

    Трамп назвал условие для своего помилования

    Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

    Раскрыты темы переговоров Кулебы и Блинкена

    Лидер Габона разрешил отстраненному президенту выехать за границу

    Захарова ответила на заявление США о безопасности снарядов с обедненным ураном

    Москвичка пожаловалась на выгуливающего кошку в подъезде соседа

    В Сумской области Украины произошли взрывы

    Роналду заявил о завершении их соперничества с Месси

    В США раскрыли назначение конфискованных у российских бизнесменов средств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости