Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника

Глава Румынии предупредил о последствиях при подтверждении принадлежности дрона

Президент Румынии Клаус Йоханнис предупредил о серьезных последствиях в случае подтверждения российской принадлежности упавшего на территорию страны беспилотника. Об этом пишет Reuters.

Он потребовал провести тщательное расследование обстоятельств падения беспилотника на территорию Румынии в ночь на 6 сентября. Перед этим министр обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что на территории приграничного с Украиной уезда Тулча района Плауру обнаружены части беспилотника. Глава военного ведомства добавил, что дрон, предположительно, российский.

Йоханнис заявил, что, в случае подтверждения принадлежности беспилотника России, это станет серьезным нарушением румынского суверенитета. Он назвал такую ситуацию недопустимой.

Утром 6 сентября власти Одесской области сообщили, что взрывы повредили припортовые и сельскохозяйственные объекты. В ряде населенных пунктов были пожары и разрушения.