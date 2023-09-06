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17:25, 6 сентября 2023Мир

Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника

Глава Румынии предупредил о последствиях при подтверждении принадлежности дрона

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Президент Румынии Клаус Йоханнис предупредил о серьезных последствиях в случае подтверждения российской принадлежности упавшего на территорию страны беспилотника. Об этом пишет Reuters.

Он потребовал провести тщательное расследование обстоятельств падения беспилотника на территорию Румынии в ночь на 6 сентября. Перед этим министр обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что на территории приграничного с Украиной уезда Тулча района Плауру обнаружены части беспилотника. Глава военного ведомства добавил, что дрон, предположительно, российский.

Йоханнис заявил, что, в случае подтверждения принадлежности беспилотника России, это станет серьезным нарушением румынского суверенитета. Он назвал такую ситуацию недопустимой.

Утром 6 сентября власти Одесской области сообщили, что взрывы повредили припортовые и сельскохозяйственные объекты. В ряде населенных пунктов были пожары и разрушения.

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    Александр Слабиев
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