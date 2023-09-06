Власти Одесской области заявили о повреждении припортовых объектов и элеваторов

Взрыв повредил припортовые и сельскохозяйственные объекты в Одесской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия», — сказал он, добавив, что в ряде населенных пунктов были пожары и разрушения.

Ранее взрывы произошли в Киеве. В ночь на 6 сентября также сообщалось, что детонация произошла и в Одесской области Украины. Кроме того, по всей территории республики была объявлена воздушная тревога.