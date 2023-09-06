Часть пенсионеров освободят от платы за квартиру в сентябре

Эксперт Киреева: пенсионеры, жившие летом на даче, могут получить перерасчет ЖКХ

Пенсионеры, жившие на даче летом, имеют возможность не платить за коммунальные услуги в квартире в сентябре. О том, что часть из них освободят от платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в сентябре, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, ее слова приводит издание Primpress.

По словам специалиста, пожилые люди, которые на длительный срок уезжали из своей городской квартиры, могут получить перерасчет за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и таким образом значительно снизить сумму в платежках. В число услуг, на оплате которых можно сэкономить, вошли платы за холодную и горячую воду, а также за водоотведение.

Как уточнила Киреева, для того чтобы добиться перерасчета, важно получить заключение о том, что в квартире не могут быть установлены счетчики. При наличии приборов учета те не будут фиксировать трату ресурсов и, следовательно, цифры в квитанциях будут нулевыми сами по себе. «Для того чтобы перерасчет произвели, нужно подать заявление, это можно сделать в МФЦ. Но важно, чтобы был доказан факт отсутствия в квартире. В этом помогут билеты на транспорт или чеки на бензин. При этом необходимо подать заявление в течение месяца после возвращения в город», — объяснила эксперт.

Помимо этого, с 2023 года пенсионеров будут освобождать от необходимости оплаты за вывоз мусора вне зависимости от формы начисления услуги — по числу жильцов квартиры или по ее площади. Наконец, Киреева отметила, что данная категория граждан может не платить имущественный налог на жилье, однако предупредила, что при наличии нескольких объектов недвижимости это правило будет распространяться лишь на один из них.

В августе член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что пенсионеры освобождены от земельного налога с шести соток.