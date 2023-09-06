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02:44, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

Военнослужащие ВСУ «вооружились» пистолетами для пейнтбола

УНИАН проиллюстрировало контрнаступление ВСУ фото с пейнтбольными пистолетами

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Украинское информационное агентство УНИАН проиллюстрировало статью о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) фотографией людей с пейнтбольными пистолетами. С помощью такого «вооружения», согласно посту в Telegram-канале агентства, военнослужащие ВСУ якобы расширяют брешь в обороне ВС РФ.

При этом группа людей, идущих в атаку с пистолетами для игры в пейнтбол, изображена на фоне вполне настоящей на вид тяжелой техники.

Ранее The Wall Street Journal писала, что поставки военной помощи США Украине в 2023 году были достаточны для контрнаступления, в 2024 году они уже уменьшатся. Газета подсчитала, что в предыдущие годы Украине было обещано вооружений на 43 миллиарда долларов, и вряд ли в 2024 году стоит ожидать таких же объемов.

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    Александра Синицына
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