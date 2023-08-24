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16:33, 24 августа 2023Мир

В США предупредили Украину об уменьшении военной помощи в 2024 году

WSJ: в 2024 году поставки военной помощи Украине от США уменьшатся

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Поставки военной помощи США Украине в 2023 году были достаточны для контрнаступления, в 2024 году они уже уменьшатся. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Газета подсчитала, что в предыдущие годы Украине было обещано вооружений на 43 миллиарда долларов. И вряд ли в 2024 году стоит ожидать таких же объемов.

Один из бывших чиновников заявил, что США создали для этого «гору стали». «Мы не можем сделать это снова. Такого не существует», — сказал он.

Ранее потенциальные кандидаты в президенты США Вивек Рамасвами и Рон Десантис поспорили о необходимости оказывать финансовую поддержку Киеву.

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    Александр Слабиев
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