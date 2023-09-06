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13:09, 6 сентября 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на День города

В «Фобосе» спрогнозировали переменную облачность в Москве на День города

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В Москве на День города, 9-10 сентября, жителей столицы ожидает теплая погода — воздух прогреется до 21 градуса. Однако идеальной солнечной погоды не будет, ожидается переменная облачность без осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночью в субботу, 9 сентября, температура в Москве опустится до плюс 4-9 градусов, в Московской области — до 6-8 градусов. Днем в столице ожидается плюс 17-19 градусов и 15-20 градусов — в Подмосковье.

В воскресенье немного потеплеет, воздух днем прогреется до плюс 19-21 градуса и в области — до плюс 17-22 градусов. «Ветер будет дуть северный два-семь метров в секунду», — спрогнозировал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее объяснил, что потепление обусловлено устойчивым антициклоном — сейчас он определяет температурный фон в столице. При этом в четырех регионах России погода будет аномально жаркой. Отклонения от нормы ожидаются в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Забайкальском крае и Амурской области.

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    Мария Грушко
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