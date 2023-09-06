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09:41, 6 сентября 2023Среда обитания

Москвичам предрекли возвращение летней погоды

Вильфанд: летняя погода вернется в Москву 9-10 сентября

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

После похолодания в четверг и пятницу в Москве снова потеплеет до температурных норм августа. Возвращение летней погоды предрек жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«В среду температура будет на два-три градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа», — рассказал синоптик. Начало недели, по прогнозам Вильфанда, тоже будет теплым.

Метеоролог пояснил, что такая погода обусловлена устойчивым антициклоном — он сейчас определяет температурный фон в столице. По данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в пятницу (8 сентября) днем опустится до 11-16 градусов Цельсия. В субботу и воскресенье (9 и 10 сентября) столбик термометра вернется к 20-градусным значениям.

Ранее синоптик предрек аномально высокую температуру четырем регионам России. Отклонения от нормы ожидаются в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Забайкальском крае и Амурской области.

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    Нина Ташевская
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