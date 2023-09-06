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19:48, 6 сентября 2023Мир

В Польше обвинили Украину в переходе границ

Польский министр Симон Шинковский: Украина переходит границы, подавая иск в ВТО
Симон Шинковский

Симон Шинковский. Фото: Gov.pl / Wikimedia

Украина «играет жестко и переходит границы», подавая иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявил министр по делам Евросоюза Польши Симон Шинковский в интервью Рolskie Radio 24.

Ранее стало известно, что Украина собирается подать иск в ВТО в случае продления Польшей запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. На Украине отметили, что Киев относится к Варшаве «с полным уважением и благодарностью», но все же будет вынужден подать иск.

На это Шинковский ответил, что «украинцы играют жестко, иногда переходя определенные границы, которые, по нашему мнению, не следует переходить, учитывая масштабы помощи со стороны Польши». Тем не менее он признал, что Украина находится в состоянии боевых действий, поэтому к ее действиям относятся более терпимо.

«С польской стороны также есть определенный предел нашим уступкам и нашему терпению. Мы не подчинимся такому давлению», — резюмировал министр.

Ранее Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния пообещали обратиться к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года.

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    Александр Слабиев
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