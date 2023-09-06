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09:15, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

На Украине назвали виновного в гибели сотен тысяч соотечественников

Лопатенок обвинил экс-главу Минобороны Резникова в гибели сотен тысяч украинцев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украинский режиссер Игорь Лопатенок назвал виновного в гибели сотен тысяч соотечественников. По его мнению, озвученном в соцсети Х (бывшая Twitter), за это ответственен экс-глава Минобороны Алексей Резников, которого президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 4 сентября.

«Попрощайтесь с человеком, который ничего не добился, отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада, несет ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников и теперь назначается послом в Великобритании, чтобы наслаждаться жизнью. Посмотрим, чем это закончится», — написал режиссер.

Алексей Резников занимал пост почти два года, с ноября 2021-го. В качестве министра он отвечал в том числе за организацию поставок западного вооружения и техники, которые украинская армия использовала на поле боя.

Сняв его с должности министра обороны после череды коррупционных скандалов, президент Украины Владимир Зеленский решил назначить его новым послом в Великобритании. Также уже известно имя преемника Резникова — новым главой Минобороны станет Рустем Умеров.

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    Александра Синицына
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