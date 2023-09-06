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23:21, 6 сентября 2023Спорт

Роналду заявил о завершении их соперничества с Месси

Криштиану Роналду заявил, что их соперничество с Лионелем Месси завершено
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Reuters

Португальский нападающий «Аль-Хиляля» Криштиану Роналду заявил о завершении их соперничества с аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси. Слова спортсмена приводит Record.

«Это было хорошее противостояние. Тот, кто любит Криштиану, не обязательно должен ненавидеть Месси, или наоборот. Это два хороших или очень хороших игрока, они изменили историю футбола и продолжают это делать», — заявил Роналду.

38-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

Месси за карьеру получил семь «Золотых мячей». С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен», до этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Ксения Курашкина
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