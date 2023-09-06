Россия призвала ООН к публичной оценке притеснения всего русского на Украине

Россия призвала УВКПЧ ООН отреагировать на притеснение всего русского на Украине

Россия призвала Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично отреагировать на дискриминацию русскоязычного населения на Украине. Об этом сообщает постоянное представительство России при ООН в Женеве в своем Telegram-канале.

«Убеждены в том, что Верховный комиссар ООН по правам человека (как международный и беспристрастный правозащитник) обязан сделать все, чтобы такие грубые нарушения прав человека не остались незамеченными», — говорится в сообщении.

Представительство обратилось к главе управления Фолькеру Тюрку с призывом дать публичную и должную оценку «системной дискриминации всех и всего русского на Украине».

В обращении внимание уделяется принятому на Украине закону «О национальных меньшинствах (общинах) на Украине», который даже после косметических правок не обезопасит русскоязычное население от жесткой дискриминации и лишения основных прав.

Ранее Москва запросила на 12 сентября заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия Киеву «и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее».