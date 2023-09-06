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21:10, 6 сентября 2023Бывший СССР

Россия призвала ООН к публичной оценке притеснения всего русского на Украине

Россия призвала УВКПЧ ООН отреагировать на притеснение всего русского на Украине
СюжетНаселение России:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия призвала Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично отреагировать на дискриминацию русскоязычного населения на Украине. Об этом сообщает постоянное представительство России при ООН в Женеве в своем Telegram-канале.

«Убеждены в том, что Верховный комиссар ООН по правам человека (как международный и беспристрастный правозащитник) обязан сделать все, чтобы такие грубые нарушения прав человека не остались незамеченными», — говорится в сообщении.

Представительство обратилось к главе управления Фолькеру Тюрку с призывом дать публичную и должную оценку «системной дискриминации всех и всего русского на Украине».

В обращении внимание уделяется принятому на Украине закону «О национальных меньшинствах (общинах) на Украине», который даже после косметических правок не обезопасит русскоязычное население от жесткой дискриминации и лишения основных прав.

Ранее Москва запросила на 12 сентября заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия Киеву «и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее».

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    Алевтина Запольская
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