Россия запросила заседание Совбеза ООН

Россия запросила на 12 сентября заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву

Москва запросила на 12 сентября заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия Киеву, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram.

Дипломат напомнил, что албанское председательство вместе с США запросило проведение открытого брифинга в связи с годовщиной прошедших в сентябре 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. По словам Полянского, заседание станет «зеркальным» мероприятием по неудобным для западников темам.

«Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», — написал он, отметив, что Россия постарается подобрать достойного докладчика.

Ранее постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. По его словам, резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется.