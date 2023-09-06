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18:47, 6 сентября 2023Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН

Россия запросила на 12 сентября заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Москва запросила на 12 сентября заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия Киеву, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram.

Дипломат напомнил, что албанское председательство вместе с США запросило проведение открытого брифинга в связи с годовщиной прошедших в сентябре 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. По словам Полянского, заседание станет «зеркальным» мероприятием по неудобным для западников темам.

«Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», — написал он, отметив, что Россия постарается подобрать достойного докладчика.

Ранее постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. По его словам, резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется.

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