Россия запросила заседание Совбеза ООН
Москва запросила на 12 сентября заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия Киеву, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram.
Дипломат напомнил, что албанское председательство вместе с США запросило проведение открытого брифинга в связи с годовщиной прошедших в сентябре 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. По словам Полянского, заседание станет «зеркальным» мероприятием по неудобным для западников темам.
«Мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг нее», — написал он, отметив, что Россия постарается подобрать достойного докладчика.
Ранее постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. По его словам, резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется.