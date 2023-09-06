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17:06, 6 сентября 2023Силовые структуры

Обворовавший актрису Рутберг мигрант из Узбекистана арестован

Суд арестовал мигранта из Узбекистана, обворовавшего актрису Рутберг

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы арестовал подозреваемого в краже из квартиры известной российской актрисы Юлии Рутберг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мигрант из Узбекистана Уктам Саламов будет находиться в СИЗО два месяца.

Оперативники выяснили, что, после того как Саламов проник в дом на Садово-Сенной улице, он сломал замок квартиры на 11-м этаже и украл около двух миллионов рублей наличными в разной валюте. Злоумышленника удалось вычислить благодаря системам видеонаблюдения. Сыщики ведут розыск домработницы актрисы, которую подозревают в соучастии в преступлении.

О краже из квартиры уехавшей на гастроли актрисы стало известно 3 сентября. Отмечалось, что мигрант обворовал актрису, зная, что дома никого нет. Представители силовых структур изъяли у него часть похищенных наличных.

Актриса известна широкому зрителю по картинам «Не родись красивой», «Игрушки», «Мотыльки», «Частное пионерское». В 2016 году Рутберг получила звание народной артистки России.

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    Екатерина Власова
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