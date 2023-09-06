57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в бикини

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном образе на новом видео и восхитила фанатов в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 57-летняя знаменитость кружилась в цветном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом поверх наряда звезда надела длинную накидку в тон. Кроме того, она распустила длинные вьющиеся волосы, а в качестве аксессуаров выбрала солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешность Хайек в комментариях под постом, который набрал более 812 тысяч лайков. «Она выглядит так, будто 57 лет мне, а не ей», «Ей словно 27», «Огненная», «Красивая и великолепная королева», — написали они.

Ранее в сентябре Сальма Хайек также показала фигуру в купальнике в честь 57-летия. На размещенных фото звезда была запечатлена в красном бикини, оформленном завязками и белой окантовкой в виде цепи. Ее внешний вид дополняли соломенная шляпа и солнцезащитные очки в прямоугольной оправе.