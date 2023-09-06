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19:35, 6 сентября 2023Силовые структуры

Суд оставил в СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Хамовнический суд оставил под арестом режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Москве суд вновь продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом в среду, 6 сентября, в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

Хамовнический суд постановил, что подозреваемые в оправдании и пропаганде терроризма режиссер и драматург останутся в СИЗО до 4 ноября. Дело было возбуждено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

4 мая Следственный комитет задержал Беркович и Петрийчук. По ходатайству следствия обвиняемых арестовали. 31 июля Мосгорсуд оставил решение об аресте без изменения.

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    Владимир Седов
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