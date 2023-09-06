Суд оставил в СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Хамовнический суд оставил под арестом режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

В Москве суд вновь продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом в среду, 6 сентября, в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

Хамовнический суд постановил, что подозреваемые в оправдании и пропаганде терроризма режиссер и драматург останутся в СИЗО до 4 ноября. Дело было возбуждено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

4 мая Следственный комитет задержал Беркович и Петрийчук. По ходатайству следствия обвиняемых арестовали. 31 июля Мосгорсуд оставил решение об аресте без изменения.