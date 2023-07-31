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14:54, 31 июля 2023Силовые структуры

Мосгорсуд оставил под арестом режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Мосгорсуд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Московский городской суд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Об этом сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд оставил без изменения решение Хамовнического районного суда оставить театральных деятелей под арестом до 10 сентября.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали 4 мая по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

Позднее Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить религиоведа Романа Силантьева, являющегося экспертом по делу Беркович и Петрийчук, на предмет антисемитских высказываний. В частности, Силантьев заявил, что за такие постановки недопустимо давать театральные премии. «Даже когда это люди еврейской национальности делают, я уже не в первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским» — сказал он.

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    Екатерина Власова
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