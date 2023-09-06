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11:01, 6 сентября 2023Среда обитания

Дома и дороги в России начнут строить из отходов

«Известия»: власти РФ для экономии начнут строить дома и дороги из золошлаков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На федеральных, региональных и местных стройках дорог и домов в России рабочие могут начать использовать золу и шлаки — применение угольных отходов позволит властям сэкономить 113 миллиардов рублей к 2035 году. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующим предложением выступила комиссия по энергетике Госсовета, инициативу поддержали Минэнерго и Минстрой. Финальную версию документа планируется направить на рассмотрение в правительство до конца месяца, уточнил источник газеты.

По данным властей, использование золошлаковых отходов (ЗШО) в качестве компонента бетонной смеси снижает стоимость стройматериалов на 10-20 процентов. Помимо значительной экономии первичного сырья и ресурсов, золошлаки снижают негативное воздействие на окружающую среду, отметили в Минприроды.

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Однако для повсеместного и систематического использования угольных отходов в строительстве властям необходимо создать особые условия, чтобы процесс был безопасным и экономически эффективным, уверен замглавы Минстроя Сергей Музыченко. Он отметил, что сэкономить благодаря новому способу получится только в результате совместных усилий бизнеса, госкомпаний и органов власти. Кроме того, будет нужно решить вопрос с транспортировкой золошлаковых материалов, учитывая особенности хранения ресурса в том числе при отрицательных температурах.

В прошлом году ученые из московского НИТУ МИСИС и Белорусского государственного технологического университета предложили делать керамические кирпичи для строительства домов из твердых остатков сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий. Такая разработка также помогает сэкономить на стройматериалах.

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    Мария Грушко
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