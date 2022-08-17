В России захотели строить дома из отходов в сточных водах

В России предложили делать кирпичи из отходов в сточных водах

В России захотели использовать в строительстве домов отходы. Ученые из московского НИТУ «МИСИС» и Белорусского государственного технологического университета предложили делать керамические кирпичи из твердых остатков сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий, сообщает «Газета.Ru».

Специалисты разработали технологию производства таких кирпичей. В состав стройматериалов входит глина, кварцевый песок и отходы, которые служат выгорающей добавкой для обжига и составляют 10 процентов от всей смеси. Полученный продукт полностью соответствует ГОСТам для керамического кирпича.

Среди плюсов новых кирпичей ученые отметили то, что им не нужна предварительная обработка, а температура обжига может быть снижена на 50 градусов Цельсия по сравнению с традиционными методами производства. Благодаря этому кирпичи из отходов будут стоить дешевле, чем аналоги.

В июне сообщалось, что в Сингапуре нашли способ превратить воду из туалета в пиво. Сделанный из переработанных сточных вод алкогольный напиток под названием NEWBrew начали продавать в магазинах страны.