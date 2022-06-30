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Воду из туалета научились превращать в пиво

В Сингапуре начали продавать пиво, сделанное из переработанных сточных вод

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

В Сингапуре воду из туалета научились превращать в пиво. Алкогольный напиток под названием NEWBrew, сделанный из переработанных сточных вод, начали продавать в магазинах страны, пишет Bloomberg.

Пиво из отходов выпускают на пивоварне Brewerkz в сотрудничестве с Национальным водным агентством Сингапура (PUB). Перед добавлением в напиток воду с очистных сооружений дезинфицируют с помощью ультрафиолета и пропускают через специальные мембраны для удаления вредных частиц.

Специалисты PUB считают, что произведенное из сточных вод пиво позволит убедить сингапурцев в важности рационального потребления и повторного использования ресурсов. По оценкам экспертов, идея переработки канализационной воды набирает популярность в последние десятилетия на фоне нехватки пресной жидкости в мире. По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), 2,7 миллиарда жителей планеты испытывают нехватку питья как минимум один месяц в году.

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Некоторые развитые страны, такие как Израиль и Сингапур, уже внедрили переработку сточных вод в свои системы водоснабжения. Более широкому использованию технологии препятствует общественный стереотип о небезопасности и вкусе такого типа жидкости. Однако главный пивовар Brewerkz Митч Грибов заверил, что используемая ими вода имеет нейтральный вкус и идеально подходит для изготовления пенного напитка. Попробовавшие NEWBrew люди также заявили, что не заметили отличий от традиционного эля.

Ранее сингапурские ученые нашли необычное применение отходам от пива. Специалисты превратили отработанные пивные зерна в эмульгатор, который способен заменить яичный желток в майонезе и мороженом. Исследователи надеются, что их технология сократит объем отходов от пивоварения, которые ежегодно в огромных количествах попадают на свалки, загрязняя атмосферу.

Нина Ташевская
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