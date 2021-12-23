Мусору от пива нашли необычное применение

Группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре нашла необычное применение мусору от производства пива. Исследователи создали на основе отходов растительный эмульгатор, который способен заменить яичный желток в майонезе и мороженом, сообщается на сайте учебного заведения.

Эмульгаторы позволяют сохранять однородную консистенцию продукта и не допустить расслоения смеси нескольких жидкостей — например, масла и воды в майонезе или других соусах. Обычно в качестве стабилизатора используют яичных желток, но исследователи нашли ему безопасный для планеты растительный аналог.

За основу вещества специалисты решили взять отработанные пивоваренные зерна — ежегодно во всем мире 39 миллионов тонн таких отходов попадает на свалки и загрязняет атмосферу Земли выбросами. Для получения эмульгатора отходы измельчили, ферментировали с помощью гриба Rhizopus oligosporus, а затем высушили — в таком виде вещество можно добавлять в пищевые продукты.

Произведенный по новой технологии майонез не отличался по вкусовым качествам от обычного, но опередил его по содержанию питательных веществ, антиоксидантов, белков и аминокислот. В дальнейшем растительный эмульгатор можно будет использовать в составе взбитых сливок, мороженого и соевого молока.

Ранее в России предложили необычное применение просроченным продуктам. Пищевые отходы ресторанов и магазинов вице-премьер Виктория Абрамченко посоветовала переработать в удобрения для почвы или корм для рыб на фермах. Однако на практике новый способ сложно реализовать — в текущей нормативной базе не прописаны правила утилизации, уничтожения и временного хранения такого типа органического мусора.