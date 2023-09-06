Кайли Дженнер вышла в свет с сумкой из серебра за миллионы рублей

Американская телезвезда Кайли Дженнер вышла в свет с аксессуаром за миллионы рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 26-летнюю знаменитость на концерте певицы Бейонсе в Калифорнии. Дженнер была одета в винтажное платье без бретелей бренда Maison Margiela с рисунком лошади. Помимо этого, она примерила длинные черные сапоги на каблуках с открытыми носками.

Свой образ звезда дополнила редкой сумкой марки Hermes Kelly небольшого размера, которая изготовлена из стерлингового серебра. Известно, что стоимость данной модели аксессуара на аукционе составляла от 55,7 тысячи долларов до 63,7 (5,3-5,9 миллиона рублей).

Помимо этого, телезвезда собрала волосы в пучок, выпустив несколько прядей спереди и надела серьги-кольца большого диаметра.

Ранее в сентябре поцелуи Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали на видео. Знаменитостей впервые заметили вместе на публике во время концерта певицы Бейонсе на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, где они также продемонстрировали свои чувства.

