В Госдуме признали неизбежную слабость рубля

Депутат Госдумы Щапов заявил о слабости рубля из-за малого производства товаров

Рубль по-прежнему зависит от импорта и экспорта, отвязать его курс от внешней торговли невозможно в условиях текущей финансовой модели. Об этом в разговоре с Ura.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Он признал, что российская валюта легко укрепляется, когда экспорт превышает импорт, а затем так же легко падает в случае обратных процессов. Такая динамика выглядит неизбежной в условиях слишком слабого производства и зависимости от нефти.

«Мы очень мало производим собственных товаров и слишком зависимы от экспорта энергоресурсов. В итоге баланс легко теряется и рубль улетает то в одну сторону, то в другую», — пояснил Щиров.

По словам депутата, экономике нужна куда меньшая волатильность, но добиться ее в текущих условиях сложно, ведь российский бюджет зависит от нефтегазовой отрасли примерно на 40 процентов, а цены на нефть на мировых рынках постоянно меняются.

Щиров не исключил, что ослабление рубля позволит свести федеральный бюджет с заложенным в него дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, однако ценой за такое достижение станет высокая инфляция. Он отметил, что официальные данные давно не отражают реальную картину, потому что в критических для граждан сферах цены растут гораздо быстрее.

Ранее в среду, 6 сентября, Центробанк сообщил о временном увеличении продажи валюты в десять раз ради снижения волатильности рубля. До этого в регуляторе не исключили, что на заседании совета директоров 15 сентября будет принято решение о новом повышении ключевой ставки.

На этом фоне рубль продолжил слабеть. Утром 6 сентября доллар доходил до 98,34 рубля, а евро — до 105,54 рубля. С 17 августа российская валюта потеряла более пяти процентов.