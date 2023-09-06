Снявшегося с выборов в российском регионе депутата вычеркнут из бюллетеней

Снявшегося с выборов в Хакасии депутата Госдумы Сокола вычеркнут из бюллетеней

Депутата Госдумы Сергея Сокола, который снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии, вычеркнут из уже напечатанных бюллетеней. Об этом рассказали РИА Новости в избиркоме российского региона.

В республиканском избиркоме пояснили, что уже напечатано около 400 тысяч бюллетеней с данными кандидатов на пост главы Хакасии. «В связи с тем, что кандидат Сергей Михайлович Сокол снял свою кандидатуру, она будет вычеркнута из бюллетеня», — отметил собеседник агентства.

2 сентября парламентарий Сокол снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии из-за состояния здоровья. По словам Сокола, врачи предупредили его, что попытка вести активную деятельность приведет к серьезным осложнениям, и порекомендовали ему оставаться в больнице.

Тогда он заверял, что будет готов вернуться к политической работе сразу, как только встанет на ноги.

Сергей Сокол был госпитализирован с перитонитом 21 июля, однако вскоре после операции, не пройдя реабилитации и не дождавшись полного выздоровления, вернулся к политической деятельности и 31 августа был госпитализирован вновь.