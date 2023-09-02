Кандидат на пост главы Хакасии Сокол снялся с выборов из-за здоровья

Депутат ГД Сокол снялся с выборов на пост главы Хакасии из-за состояния здоровья

Депутат Госдумы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии из-за состояния здоровья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сокол опубликовал фотографию из больничной палаты, на которой к его телу подключены приборы и различные трубки, и в подписи к снимку объяснил свое решение.

По словам бывшего кандидата, врачи предупредили его, что попытка вести активную деятельность приведет к серьезным осложнениям, и порекомендовали ему оставаться в больнице.

«Врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения. Я планировал провести еще не одну встречу, доехать туда, где еще не успел побывать. Приношу извинения, что в ближайшее время не смогу встретиться со всеми, кому обещал», — написал он.

Сокол пообещал вернуться к политической работе сразу, как только встанет на ноги.

Ранее стало известно о тяжелом состоянии здоровья парламентария и кандидата на пост губернатора Хакасии. Сергея Сокола госпитализировали, а в пресс-службе «Единой России» уточнили, что врачи госпиталя имени Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

Сокол был госпитализирован с перитонитом 21 июля, однако вскоре после операции, не пройдя реабилитации и не дождавшись полного выздоровления, вернулся к политической деятельности и 31 августа был госпитализирован вновь.