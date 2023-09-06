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10:51, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев пожаловался на цены в популярной у туристов стране в Европе

Артемий Лебедев заявил, что в Швейцарии все очень дорого стоит

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев побывал в Швейцарии и пожаловался на высокие цены в стране. Впечатлениями от поездки он поделился в обзоре новостей, доступном на Rutube.

«Цены, конечно, в Швейцарии абсолютно полный *** [кошмар]. Ты завтракаешь примерно как в Исландии, тоже на 100 долларов», — заявил Лебедев. По его словам, в этой популярной у туристов европейской стране все стоит очень дорого, включая транспорт, еду и отели. «В общем, приехать в Швейцарию для того, чтобы сэкономить, точно совершенно не получится», — подытожил блогер.

Дизайнер также раскрыл, что в Швейцарии побывал на часовой выставке и посетил некоторые города, включая Цюрих и Монтре.

Ранее Лебедев назвал Швейцарию самой скучной в мире страной. Он заявил, что не завидует жителям этого государства.

Перед этим дизайнер раскрыл недостатки Израиля. Лебедев заверил, что в ближневосточном государстве скучно жить, и назвал его «провинциальной жопой».

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    Маргарита Щигарева
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