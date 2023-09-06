В Вене отказались отвечать на вопрос об австрийских солдатах на Украине

Exxpress: в Австрии не ответили на вопрос о военнослужащих республики на Украине

В Минобороны Австрии отказались отвечать на запрос от правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) о том, участвуют ли в украинском конфликте военнослужащие республики. Об этом пишет газета Exxpress.

Как уточнило издание, власти страны постоянно подчеркивают нейтралитет страны в украинском вопросе. При этом ранее журналисты опубликовали кадры, на которых был заметен солдат в форме австрийской армии, а на левом рукаве его куртки виднелся австрийский герб.

После публикации видео партия обратилась с официальным запросом к министру республики Клаудии Таннер. Политики выразили опасения, что нарушается нейтральный статус страны и попросили военное ведомство разъяснить, кто в австрийской форме загружает боеприпасы для ВСУ.

«АПС получила ответ от министра - с очень скудной конкретной информацией», — пишет газета.

В министерстве предположили, что форма является «полевым костюмом 75» австрийских вооруженных сил, форма «не была четко узнаваема», а лицо человека не было идентифицировано. Издание при этом отметило, что украинский солдат, скорее всего, не мог пришить австрийский герб с орлом на рукав своей зеленой куртки.

На другие вопросы АПС военное ведомстве не ответило совсем, сославшись на статью федеральной конституции о служебной армии. В Минобороны республики лишь уточнили, что на данный момент на украинской территории находятся два военнослужащих австрийских ВС — атташе по вопросам обороны и унтер-офицер.