Глава UFC высмеял Bellator

Глава UFC Уайт назвал возможную покупку промоушена Bellator глупой сделкой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высмеял промоушен Bellator. Его слова c пресс-конференции доступны на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Глава UFC назвал возможную покупку Bellator глупой сделкой. «Почему кто-то на этой земле захочет купить Bellator? Мы говорим о бизнесе, о том, как делать правильные решения и вещи. Есть много и плохих решений, но покупка Bellator будет одним из худших», — заявил он.

Уайт также оценил стоимость промоушена. «Bellator стоит 500 миллионов долларов? Потрясающе, это звучит как чертов грабеж, срочно покупайте это!» — иронически заметил он.

UFC, являющийся крупнейшим промоушеном по организации турниров по смешанным единоборствам (MMA), существует с 1993 года. Уайт возглавляет организацию с 2001 года. Bellator, существующий с 2008 года, считается вторым по величине MMA-промоушеном мира.