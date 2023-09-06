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11:11, 6 сентября 2023Наука и техника

Вооруженные «Кинжалами» Су-34 назвали угрозой для Украины и НАТО

Военный эксперт Босник: вооруженные «Кинжалами» Су-34 стали угрозой для НАТО

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские истребители-бомбардировщики Су-34, вооруженные «Кинжалами», стали большей угрозой для Украины и НАТО. Такое мнение выразил в статье для InfoBRICS военный аналитик Драго Босник.

Размещение гиперзвукового ракетного комплекса на Су-34 он сравнил с установкой на летающий внедорожник двигателя суперкара.

По словам Босника, размещение «Кинжалов» повлияет не только на Украину, но и на другие стратегические направления. Эксперт добавил, что данный шаг не сулит ничего хорошего противникам России, так как число самолетов, которые могут нести «Кинжалы», увеличилось в пять раз.

Ранее летчик оценил возможность перехвата российского «Кинжала».

Варвара Кошечкина
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