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22:47, 6 сентября 2023Бывший СССР

Суд на Украине обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны

Суд на Украине обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело против Рустема Умерова, который стал новым министром обороны страны, по факту превышения полномочий, когда он занимал должность главы Фонда госимущества. Об этом сообщает издание «Комментарии».

Отмечается, что это произошло 25 августа, до того, как за Умерова на посту главы Минобороны проголосовала Верховная Рада.

По данным издания, глава Фонда госимущества в сговоре со своими заместителями продавал электроэнергию по ценам ниже рыночной фирмам, связанным с «Центрэнерго». Он активно препятствовал созыву наблюдательного совета компании, который должен был обсудить тему возможных хищений и передать ее на рассмотрение Кабмина Украины.

Кроме того, Умеров уволил члена набсовета «Центрэнерго», который был в курсе о его махинациях, говорится в материале. Суд обязал НАБУ начать досудебное расследование.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. 6 сентября Рада поддержала назначение Умерова.

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    Марина Совина
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