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15:51, 6 сентября 2023Бывший СССР

Новый министр обороны Украины пообещал сделать все для победы Киева

Новый глава Минобороны Украины Умеров пообещал сделать все для победы Киева

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал сделать все возможное и невозможное для победы Киева в конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека», — заявил он.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. 6 сентября Рада поддержала назначение Умерова.

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    Алевтина Запольская
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