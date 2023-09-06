Новый министр обороны Украины пообещал сделать все для победы Киева

Новый глава Минобороны Украины Умеров пообещал сделать все для победы Киева

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал сделать все возможное и невозможное для победы Киева в конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сделаю все возможное и невозможное для победы Украины — когда мы освободим каждый сантиметр нашей страны и каждого нашего человека», — заявил он.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. 6 сентября Рада поддержала назначение Умерова.