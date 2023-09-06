Российские войска нанесли ночной удар по базе подготовки диверсантов ВСУ
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ночной групповой удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что атака была проведена высокоточным оружием большой дальности. «Объект поражен. Цель удара достигнута», — констатировал Конашенков.
Российские войска регулярно атакуют объекты военной инфраструктуры Украины. 4 сентября Минобороны отчиталось об ударе российских беспилотников по судостроительному предприятию, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что при этом использовались импортные комплектующие.
Кроме того, в ночь с 27 на 28 августа Военно-морской флот (ВМФ) России нанес групповой удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. В Минобороны заявили, что цель удара была достигнута, объект успешно поражен.