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12:24, 6 сентября 2023Россия

Российские войска нанесли ночной удар по базе подготовки диверсантов ВСУ

Минобороны заявило об ударе ВКС России по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ночной групповой удар по базе подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атака была проведена высокоточным оружием большой дальности. «Объект поражен. Цель удара достигнута», — констатировал Конашенков.

Российские войска регулярно атакуют объекты военной инфраструктуры Украины. 4 сентября Минобороны отчиталось об ударе российских беспилотников по судостроительному предприятию, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что при этом использовались импортные комплектующие.

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Кроме того, в ночь с 27 на 28 августа Военно-морской флот (ВМФ) России нанес групповой удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. В Минобороны заявили, что цель удара была достигнута, объект успешно поражен.

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    Сергей Истомин
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