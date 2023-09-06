Треть мужчин в мире признали зараженными ВПЧ

The Lancet Global Health: треть мужчин в мире инфицированы ВПЧ

Международная команда ученых, включая специалистов из Испании, Бельгии и США, признала, что треть взрослых мужчин заражены как минимум одним типом генитального вируса папилломы человека (ВПЧ). Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале The Lancet Global Health.

В систематическом обзоре были рассмотрены 65 исследований, опубликованных с 1995 по 2022 год, в которых в общей сумме приняли участие почти 45 тысяч мужчин старше 15 лет. Работы были сосредоточены на оценке распространенности ВПЧ-инфекции среди мужского населения в мире.

Метаанализ показал, что доля глобальной распространенности любого типа ВПЧ — 31 процент. В то же время 21 процент мужчин в мире болен ВПЧ высокого онкогенного риска. Два наиболее чаще встречающихся типа — ВПЧ-16 (пять процентов мужчин), за которым следовал ВПЧ-6 (четыре процента). Максимум распространенности ВПЧ выпадал на возраст от 25 до 29 лет. Такие показатели наблюдались в Европе и Северной Америке, в Африке к югу от Сахары, Латинской Америке, в странах Карибского бассейна, а также в Австралии и Новой Зеландии. При этом в Восточной и Юго-Восточной Азии показатели были вдвое ниже, чем в ранее перечисленных регионах.

Большинство ВПЧ-инфекций у мужчин и женщин протекают бессимптомно, но они могут привести к развитию рака шейки матки, рта и гениталий. Группа этих вирусов включает в себя более 170 штаммов, которые делятся на три типа в зависимости от степени онкогенного риска.