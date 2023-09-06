Украинские войска 94 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 362 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили 71 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь 11 раз из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки. Атаке подверглись населенные пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево и Антоновка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.