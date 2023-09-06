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01:36, 6 сентября 2023Бывший СССР

Украинские войска 94 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 362 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении ВСУ совершили 71 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. В горловском направлении украинские военные открывали огонь 11 раз из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки. Атаке подверглись населенные пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево и Антоновка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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