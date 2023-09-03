ВСУ атаковали приграничный российский регион с беспилотников семь раз

Гладков заявил, что ВСУ атаковали Белгородскую область с БПЛА не менее семи раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под обстрел попали населенные пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево и Антоновка. В Нехотеевке и на окраине села Дроновка с БПЛА было сброшено по два взрывных устройства. В селе Долгое и на окраине хутора Плотвянка с дронов сброшены в общей сложности три осколочных боеприпаса, уточнил губернатор.