Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 3 сентября 2023Россия

ВСУ атаковали приграничный российский регион с беспилотников семь раз

Гладков заявил, что ВСУ атаковали Белгородскую область с БПЛА не менее семи раз

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под обстрел попали населенные пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево и Антоновка. В Нехотеевке и на окраине села Дроновка с БПЛА было сброшено по два взрывных устройства. В селе Долгое и на окраине хутора Плотвянка с дронов сброшены в общей сложности три осколочных боеприпаса, уточнил губернатор.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о возможности предоставления гарантий безопасности Запада

    ВСУ атаковали приграничный российский регион с беспилотников семь раз

    Армия Судана сообщила о взятии под контроль ключевой базы бронетанковых сил

    Названы четыре основных риска использования беспилотников в России

    Российские истребители нанесли два авиаудара по живой силе ВСУ

    Французский футболист «Локомотива» отказался возвращаться в Россию

    Базы НАТО призвали разместить в одной европейской стране

    Драка на проезжей части в Москве попала на видео

    Во Франции захотели запретить одноразовые электронные сигареты

    Врач предупредил о предвещающем мгновенную смерть симптоме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости