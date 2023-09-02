Стали известны подробности о пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ поселка Уразово

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности о пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Стало известно, что женщина получила множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Губернатор отметил, что она была госпитализирована в Валуйскую центральную районную больницу.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести», — рассказал Гладков.

Отмечается, что еще один пострадавший в момент обстрела находился дома за компьютером.

«Просто каким-то чудом его спасли стоящие на подоконнике две большие колонки. У парня множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки», — поделился губернатор, добавив, что врачи обработали раны и отпустили его домой на амбулаторное лечение.

2 сентября ВСУ из реактивных систем залпового огня обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Ракетными боеприпасами было повреждено порядка 20 домовладений.

