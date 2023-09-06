Захарова ответила на заявление США о безопасности снарядов с обедненным ураном

Захарова: США врут о безопасности передаваемых ВСУ снарядов с обедненным ураном

Белый дом, заявляя о безопасности переданных Украине снарядов с обедненным ураном, врет или проявляет глупость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, всем известно о токсичности обедненного урана, его особой опасности для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффекте загрязнения почв радионуклидами. Она указала на то, что в местах применения таких снарядов отмечали рост онкозаболеваний, беслодия у мужчин. «Это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО, в первую очередь, итальянские военные во время агрессии Североатлантического альянса против Югославии», — уточнила Захарова. По ее словам, больше всего от них пострадали сербы.

«Что это: вранье или глупость?» — отреагировала дипломат на заявление Вашингтона.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) снаряды с обедненным ураном не несут радиоактивной угрозы. Он добавил, что снаряды помогут Украине более эффективно действовать на поле боя.