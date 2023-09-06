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21:35, 6 сентября 2023Мир

В США оценили радиоактивную угрозу от снарядов с обедненным ураном

Белый дом: снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы

Фото: Pixabay

Переданные Украине снаряды с обедненным ураном не несут радиоактивной угрозы, такую оценку дал официальный представитель Белого дома Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«Они не представляют радиоактивной угрозы», — заявил американский чиновник, комментируя очередной пакет помощи Киеву, в который вошел указанный тип боеприпасов.

Кирби добавил, что снаряды с обедненным ураном помогут Украине более эффективно действовать на поле боя.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил обеспокоенность организации по поводу применения таких боеприпасов в любой точке мира.

6 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Киев также получит противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.

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    Марина Совина
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