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16:09, 6 сентября 2023Моя страна

Вдоль Кировской дамбы в Казани создадут зону отдыха

Вдоль Кировской дамбы в Казани создадут зону для отдыха и пеших прогулок у воды

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил создать зону отдыха вдоль Кировской дамбы в Казани. Об этом сообщает KP.RU.

Планируется, что у воды появится новое облагороженное городское пространство и инфраструктура для пеших прогулок. Разработкой мастер-плана займутся республиканские институты развития городов и пространственного планирования, а также представители исполкома Казани.

Минниханов уже определил для них главный критерий. «Самое главное, чтобы можно было приехать на машине и припарковаться, либо на такси — и высадиться», — сказал он в беседе с мэром города Ильсуром Метшиным во время посещения данной территории 5 сентября.

В августе сообщалось, что в Казани в музее А.М. Горького и Ф. И. Шаляпина 8 сентября откроется выставка «История одной дружбы», посвященная многолетнему сотрудничеству и дружбе Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова.

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    Дина Васильева
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