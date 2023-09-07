Россияне столкнулись с исчезновением импортных лекарств из аптек

DSM Group: из российских аптек ушла пятая часть импортных препаратов

В первые семь месяцев 2023 года в российских аптеках насчитывалось 6,4 тысяч импортных позиций — это на 20,3 процента меньше, чем в январе-июле прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Фирма проанализировала данные около 45 тысяч аптек, то есть более половины рынка. По словам специалистов, импортные препараты исчезают из ассортимента как минимум с 2020 года. За последние пять лет количество позиций сократилось почти на 36 процентов. Опрошенные РБК представители аптечного рынка подтвердили тенденцию.

С наибольшим сокращением ассортимента столкнулись россияне, нуждающиеся в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Эта категория является одной из самых продаваемых в аптеках.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объясняет уход импортных препаратов наплывом более дешевых российских аналогов. Цены на некоторые зарубежные лекарства зачастую слишком высоки, и на фоне снижения доходов потребители выбирают бюджетные препараты российского производства.

Глава DSM Group Сергей Шуляк добавил, что активнее всего Россию покидают производители дорогостоящих оригинальных лекарств, которые приобретались в основном в рамках госзакупок. Государство стало отдавать предпочтение российским производителям. Кроме того, многие импортные препараты находятся в перечне жизненно важных и их предельная стоимость контролируется государством. Из-за невозможности поднять цены работа иностранных производителей в России становится нерентабельной.

В будущем ассортимент аптек продолжит сокращаться, но дефицита каких-либо наименований не будет благодаря наличию аналогов, прогнозирует Шуляк.

После начала украинского конфликта в 2022 году начался массовый отток зарубежных компаний из России, однако на фармацевтическом рынке эта тенденция оказалась не такой сильной. Из крупных игроков только американская Eli Lilly остановила экспорт лекарств, не входящих в список жизненно важных.