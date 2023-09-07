В России ответили на слова министра обороны Украины о возвращении земель

Сенатор Цеков назвал слова Умерова о возвращении Украиной Крыма бахвальством

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими. Слова Цекова приводит РИА Новости.

Цеков ответил на слова Умерова о возвращении Украиной земель, включая Крым, и назвал их бахвальством. Он подчеркнул, что слышит подобные высказывания в течение десяти лет.

«Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось», — отметил политик.

Сенатор подчеркнул, что Крым и новые регионы стали частью России по праву и согласно исторической справедливости. Он также исключил возвращение этих территорий Украине. Цеков выразил надежду, что в состав России вернутся и другие регионы, что будет наблюдать и сам Умеров.

Ранее Умеров обещал сделать «все невозможное», чтобы вернуть контроль над «каждым сантиметром» территорий, которые Киев считает своими.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. 6 сентября Рада поддержала назначение Умерова.