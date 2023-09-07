Евросоюз выразил сожаление из-за возобновления авиасообщения России и Грузии

Боррель: очень сожалеем о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом он заявил грузинскому информационному агентству Civil.ge.

«Мы очень сожалеем о решении правительства о выдаче разрешения на возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии», — сказал он.

Также Боррель выразил сожаление из-за того, что Грузия позволяет въезжать на территорию страну россиянам, которые находятся под санкциями. По его мнению, это противоречит «политике ЕС и международным усилиям по изоляции России на международном уровне».

Кроме этого, в интервью Боррель рассказал, что Евросоюз через Европейский фонд мира выделил Грузии 62 миллиона евро на укрепление обороноспособности республики. Он напомнил, что первая партия «нелетального оборудования» для армии Грузии прибыла в республику в апреле, добавив, что поставки продолжаются.