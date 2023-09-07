Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 7 сентября 2023Мир

Евросоюз выразил сожаление из-за возобновления авиасообщения России и Грузии

Боррель: очень сожалеем о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом он заявил грузинскому информационному агентству Civil.ge.

«Мы очень сожалеем о решении правительства о выдаче разрешения на возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии», — сказал он.

Также Боррель выразил сожаление из-за того, что Грузия позволяет въезжать на территорию страну россиянам, которые находятся под санкциями. По его мнению, это противоречит «политике ЕС и международным усилиям по изоляции России на международном уровне».

Кроме этого, в интервью Боррель рассказал, что Евросоюз через Европейский фонд мира выделил Грузии 62 миллиона евро на укрепление обороноспособности республики. Он напомнил, что первая партия «нелетального оборудования» для армии Грузии прибыла в республику в апреле, добавив, что поставки продолжаются.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о содействии Маска срыву атаки ВСУ на Крым

    В центре Москвы армянин напал с ножом на серба

    Apple предрекли потерю 194 миллиардов долларов за два дня

    В Курской области насчитали 12 прилетов со стороны Украины

    Глава петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА пропал в Москве

    Звезда «Эйфории» снялась в клипе The Rolling Stones

    Стало известно об изменении дорожного движения в центре Москвы

    Слава показала фигуру в купальнике после набора веса

    Дачникам назвали предотвращающее появление тли средство

    Британия ввела санкции против 11 россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости