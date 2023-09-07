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14:59, 7 сентября 2023Бывший СССР

ЕС выделил десятки миллионов евро на укрепление обороноспособности Грузии

Жозеп Боррель: ЕС выделил 62 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) через Европейский фонд мира выделил Грузии 62 миллиона евро на укрепление обороноспособности республики. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил в преддверии визита в Тбилиси в интервью грузинскому порталу Civil.

Он напомнил, что первая партия «нелетального оборудования» для армии Грузии прибыла в республику в апреле, добавив, что поставки продолжаются.

«Это оборудование будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней. На данный момент в рамках Европейского фонда мира для Грузии выделено в общей сложности 62 миллиона евро», — заявил дипломат.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщал, что на предстоящем саммите ЕС в октябре будет обсуждаться вопрос вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. При этом он выразил надежду, что в повестку вернется Грузия.

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    Алевтина Запольская
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