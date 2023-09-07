ЕС выделил десятки миллионов евро на укрепление обороноспособности Грузии

Жозеп Боррель: ЕС выделил 62 млн евро на укрепление обороноспособности Грузии

Евросоюз (ЕС) через Европейский фонд мира выделил Грузии 62 миллиона евро на укрепление обороноспособности республики. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил в преддверии визита в Тбилиси в интервью грузинскому порталу Civil.

Он напомнил, что первая партия «нелетального оборудования» для армии Грузии прибыла в республику в апреле, добавив, что поставки продолжаются.

«Это оборудование будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней. На данный момент в рамках Европейского фонда мира для Грузии выделено в общей сложности 62 миллиона евро», — заявил дипломат.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщал, что на предстоящем саммите ЕС в октябре будет обсуждаться вопрос вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. При этом он выразил надежду, что в повестку вернется Грузия.