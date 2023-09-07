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16:37, 7 сентября 2023Мир

Британия ввела санкции против 11 россиян

Британия ввела санкции против 11 россиян за деятельность в киберпространстве

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за их действия в киберпространстве. Об этом сообщается на сайте Казначейства Его Величества (ведомство, выполняющее функции Минфина).

В списках значатся граждане, которые якобы причастны к созданию программ-вымогателей и которые подозреваются в намерении подорвать национальную безопасность Британии. Утверждается, что некоторые из попавших под санкции были причастны к трояну Trickbot.

Ранее против 11 россиян ввел санкции американский Минфин. Подробности о личностях и характере их нарушений не приводится, однако уточняется, что правонарушения были совершены в киберсфере.

В феврале США и Великобритания ввели санкции против семи физлиц, которые якобы являются участниками российской хакерской группировки Trickbot. Минфин США обвинил хакеров в кибератаках на критическую инфраструктуру, включая больницы и медучреждения в США и Великобритании.

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    Варвара Кошечкина
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