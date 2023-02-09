США и Великобритания ввели санкции против российских хакеров

США и Великобритания ввели санкции против участников российской хакерской группы Trickbot

США и Великобритания ввели санкции против семи физлиц, которые якобы являются участниками российской хакерской группировки Trickbot. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Соединенные Штаты предпринимают сегодня действия в партнерстве с Соединенным Королевством, потому что международное сотрудничество является ключом к борьбе с российской киберпреступностью. Россия является убежищем для таких киберпреступников как Trickbot, которые свободно совершают вредоносные кибератаки против США, Великобритании, союзников и партнеров. Эти кибератаки были нацелены на критическую инфраструктуру, включая больницы и медицинские учреждения во время пандемии, как в США, так и в Великобритании», — говорится в сообщении.

В Вашингтоне и Лондоне утверждают, что нынешние члены Trickbot координируются российскими спецслужбами и действуют по указке руководства РФ. В санкционный список попали Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Валентин Карягин, Михаил Искрицкий, Дмитрий Плешевский, Иван Вахромеев, Валерий Седлецкий. В результате санкций все имущество физлиц на территории США будет заблокировано, а американским гражданам и компаниями запрещено проводить с ними какие либо сделки и предоставлять услуги.