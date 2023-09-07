В российском городе произошел взрыв

Baza: в Ростове-на-Дону прогремел взрыв недалеко от штаба ЮВО

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв недалеко от штаба Южного военного округа (ЮВО), сообщает Telegram-канал Baza.

«Взрыв в Ростове-на-Дону произошел недалеко от штаба ЮВО. В настоящий момент горит автомобиль», — сказано в сообщении.

Причины взрыва пока неизвестны. Официальная информации по поводу происшествия не сообщалась.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге. Ударной волной выбило окна в лоджии. Осколки и рама полетели на асфальт. Причина случившегося пока неизвестна.

Также жители Санкт-Петербурга слышали звуки взрывов у здания военкомата в Невском районе. Сотрудники силовых структур обследовали двор у военкомата. Предварительно, источник звука располагался в шахте, ведущей в заброшенное бомбоубежище.